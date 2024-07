Landtag debattiert über Tat von Bad Oeynhausen

Der NRW -Landtag hat über die tödliche Attacke auf den 20-jährigen Philippos T. in Bad Oeynhausen debattiert. Philippos "wurde getötet - aus dem Nichts, und ohne Grund" , sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) am Freitag in Düsseldorf. Den unfassbaren Schmerz der Familie könne man nur erahnen. Zuvor hatte auch der Bundestag über die Tat debattiert.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

"Jeder Versuch, Philippos schrecklichen Tod für politische Zwecke zu missbrauchen, ist inakzeptabel und unerträglich" , sagte der Ministerpräsident. "Philippos hat selbst Wurzeln in unterschiedlichen Kulturen." Noch seien nicht alle Hintergründe der Tat klar.