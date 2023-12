Die Quote von Abbrüchen in den Gesundheitsberufen liegt mit 25 Prozent sogar knapp unter dem Bundesdurchschnitt für alle Berufe mit dualer Ausbildung, der bei 27 Prozent liegt. Dass die Quote generell so hoch liegt, erklärt Laumann damit, dass ein Wechsel für Azubis in einen anderen Beruf heutzutage leichter sei und sich mehr Alternativen böten. Der Minister warb für den Pflegeberuf: "Die Arbeit in der Pflege ist nicht nur sinnstiftend und von enormer Bedeutung für die Gesellschaft. Sie bietet jungen Menschen auch eine hohe Jobsicherheit."

Demografisches Problem bleibt

Aktuell gebe es in der Pflege 7.300 offene Stellen in Nordrhein-Westfalen. Zugleich, so Isfort, treten pro Jahr rund 8.600 ausgebildete Fachkräfte pro Jahr in den Arbeitsmarkt ein. Wegen der demografischen Entwicklung reiche es jedoch nicht aus, Fachkräfte im Beruf zu halten oder diejenigen, die in Rente gehen, eins zu eins zu ersetzen. Unterm Strich bleibe dennoch ein Mangel.

Michael Isfort erklärte, 30 Prozent der Pflegekräfte seien aktuell über 50 Jahre alt. Das bedeute zwar, dass es " viele hocherfahrene Pflegekräfte " gebe, aber 2028 würden beispielsweise 6.100 von ihnen in Rente gehen. Ein echter Strukturausbau sei angesichts der aktuellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nicht möglich. Und Karl-Josef Laumann ergänzte, zur demografischen Herausforderung gehöre nicht nur der Renteneintritt von Pflegekräften, sondern auch der Mehrbedarf an Pflege in den kommenden Jahren.

Fachkräfte aus dem Ausland