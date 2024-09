Rechtliche Hürden bei der Bekämpfung von Fake News

Doch es gibt rechtliche Hürden. Denn die Landesanstalt ist nur für journalistisch-redaktionelle Angebote zuständig. Im Falle von Social Media-Influencern oder von Staaten, die Desinformation verbreiten, beginnen rechtliche Grauzonen.

"Wir müssen schauen, dass wir eine gewisse Handlungskompetenz bekommen, um gegen Anbieter vorzugehen, die die Regeln nicht einhalten." Laura Braam, Leiterin Recht bei der Landesanstalt für Medien

Auf dieses Problem weist Laura Braam hin, die Leiterin der Abteilung Recht bei der Landesmedienanstalt. Sie findet, dass publizierende Stellen, die ein großes Publikum haben, sich auch an journalistische Regeln halten sollten. Die Abgrenzung zu einem journalistisch-redaktionellen Angebot sei nicht einfach.

KI-Tool hilft gegen Jugendschutzverstöße, Hass und Hetze

Eine weitere Herausforderung ist die Masse an Fake News im Netz. Helfen könnte ein KI -Tool, das die Behörde bereits jetzt in einem anderen Bereich einsetzt. Es findet selbstständig zum Beispiel Hass und Hetze sowie Jugendschutzverstöße in sozialen Netzwerken.

Seit März 2021 konnten menschliche Mitarbeitende mehr als 8.300 solcher Verdachtsfälle bestätigen. In manchen Fällen wurden daraus sogar Strafanzeigen.