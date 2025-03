Laut dem Deloitte-Bericht standen die BLB-Mitarbeiter unter hohem Druck, unter anderem durch das Bauministerium. Schon 2017 habe es geheißen: " Möglicherweise müsse der BLB andere Projekte hinten anstellen, da die Sicherung der Staatskanzlei auch beim BLB die höchste Priorität haben müsse."

Die Ansprüche an diese " Sicherungsmaßnahmen " seien über zwei Jahre aber immer wieder geändert worden, zudem habe es zahlreiche neue " Nutzerwünsche " aus der Staatskanzlei gegeben, schreibt Deloitte laut DPA in dem Bericht. In Kombination mit Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation seien die Kosten so um 67 Prozent gestiegen. Das Budget liege inklusive der bislang nie veröffentlichten Kosten für die Sicherungsmaßnahmen inzwischen bei 72,2 Millionen Euro.