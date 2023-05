Cold Cases: Wie 28 Rentner-Cops hunderte Fälle neu aufrollten

Die 16-jährige Seckin Caglar stieg an einer Haltestelle in Köln-Poll aus der S-Bahn. Bis nach Hause musste sie nur wenige hundert Meter gehen. Doch dort kam sie nie an. Heute weiß man: Die junge Frau wurde innerhalb nur weniger Minuten überwältigt, vergewaltigt und ermordet. Ihre Leiche fand man einen Tag später hinter einem Gebüsch ganz in der Nähe. 32 Jahre ist das nun her. Den Täter sucht die Polizei immer noch.

Nun aber könnte Bewegung in den alten Fall kommen. Die Kripo Köln hat alle jungen Männer zu einer DNA -Abgabe aufgefordert, die damals in der Nähe des Tatort wohnten. Denn der Täter hinterließ eine Blutspur, die mit der heute aktuellen Technik genauer analysiert werden konnte.

Pensionierte Kriminalbeamte rollen Fälle wieder auf

Der Fall Seckin Caglar ist einer von knapp 500 "Cold Cases", die jetzt in einer landesweiten Datenbank zusammengeführt sind. 28 pensionierte Kriminalbeamte haben die alten Akten in den vergangenen eineinhalb Jahren noch einmal gründlich gelesen und in rund 70 % der Fälle neue Ermittlungsansätze gefunden. Diese Fälle gaben sie zur Weiterbearbeitung an die zuständigen Polizeibehörden im Land weiter.