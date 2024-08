Krankenhausreform NRW: Laumann will nachbessern

Patientinnen und Patienten sollen die bestmögliche stationäre Versorgung erhalten – mit diesem Ziel hat sich der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) schon vor der Pandemie auf den Weg gemacht, die Krankenhauslandschaft im Land umzubauen. Keine Doppelstrukturen mehr, kein ruinöser Wettbewerb mehr. Die Notfallversorgung soll es landesweit ortsnah geben. Hochwertige Spezialeingriffe dagegen nur noch an ausgewählten Standorten.

Nicht jede Klinik soll mehr alles machen. Für diesen Ansatz bekam Laumann nahezu parteiübergreifend viel Zuspruch – auch von Krankenhausträgern und Krankenkassen. Doch seit Mitte Juni wissen die Kliniken, welche Behandlungen und Operationen das Gesundheitsministerium ihnen zuweisen möchte und welche nicht. Und seitdem hagelt es Kritik an Laumann.

Fast alle Krankenhäuser sind unzufrieden

So gut wie alle Krankenhäuser, 319 von 330, haben ihre Bedenken schriftlich eingereicht. Dazu kommen 242 Stellungnahmen von Kommunen, Krankenkassen und anderen am Verfahren Beteiligter. Das werde bis Mitte September ausgewertet, so Laumann im WDR-Interview. Danach habe er viel Zeit eingeplant, um nochmal alle Regionen durchzugehen.