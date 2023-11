Kommentar: "Groko" in Hessen ist heftiger Warnschuss für Grüne

Ein Thema, mit dem die Grünen gerade so gar nicht punkten. Stattdessen profitiert die CDU. Die hat zwar auch keine klare Linie oder schlüssigen Konzepte. Aber immer positioniert sie sich in Migrationsfragen entschieden härter als die Ampel, teils mit knalligen Worten.

Das reicht.

Schwarz-grün galt mal als das Zukunftsprojekt

Tobias Zacher

Eine Zeit lang galt schwarz-grün als das politische Zukunftsprojekt. Ausgehend von den westlichen Bundesländern, über die modern-liberale Phalanx Wüst-Rhein-Günther, konnte sich schon mancher schwarz-grün in weiten Teilen der Republik vorstellen - auch im Bundestag.



Doch die Wahl in Hessen zeigt: Falls es einmal einen westdeutschen Automatismus in Richtung schwarz-grün gegeben haben sollte - es gibt ihn aktuell nicht mehr.



Für die Landesregierung in NRW wird die Arbeit jetzt nicht leichter: Die Ereignisse in Hessen werden die Grünen weiter verunsichern. CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird in der Öffentlichkeit inzwischen eng mit dem Projekt schwarz-grün verknüpft. Hessen bedeutet insofern auch für ihn Gegenwind.

Triumph für Friedrich Merz

Ein Triumph ist der heutige Tag dagegen für Friedrich Merz: Nach seinen vielen heftigen Attacken gegen die Grünen könnte er als Kanzlerkandidat in zwei Jahren niemals glaubwürdig sein als Gesicht einer schwarz-grünen Machtoption.

Das galt mal als Problem.