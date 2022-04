Kohlekraftwerke sollen wegen Ukraine-Krieg in Reserve bleiben

Die Landesregierung will, dass alte Kohle-Meiler wegen des Ukraine-Kriegs weiter bereitstehen. Kohlekraftwerke, die abgeschaltet wurden oder bald stillgelegt werden, sollen in die Kraftwerksreserve aufgenommen werden, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) am Mittwoch in Düsseldorf nach Gesprächen mit Unternehmen und Gewerkschaften über die Versorgungssicherheit. Diese Flexibilität werde gebraucht.