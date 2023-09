Mehr Gewalttaten in NRW-Kitas gemeldet

Die Zahlen, die das NRW -Familienministerium veröffentlicht hat, sind bemerkenswert. Im ersten Halbjahr 2023 betrug die Gesamtsumme der den beiden Landesjugendämtern gemeldeten Gewalttaten in Kitas 782. Im gesamten Vorjahr waren es 1.011. Ebenfalls angestiegen ist die Zahl des gemeldeten " pädagogischen Fehlverhaltens ", sie betrug für das erste Halbjahr 2023 für ganz NRW 277, im Gesamt-Vorjahr waren es 353. Die Zahlen werden in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD -Fraktion im Landtag mitgeteilt.

Was ist da los in den Kitas? Woher kommt der Anstieg der Gewalt?

Gewalt durch Kinder besonders hoch

Zunächst noch ein Blick auf die konkreten Zahlen: Das Ministerium schlüsselt die erfassten Ereignisse in verschiedene Kategorien auf. Erfasst werden " sexuelle Übergriffe/Gewalt " und "körperliche Übergriffe/Körperverletzungen" , wobei jeweils unterschieden wird, ob diese Gewalt von Kindern oder von Mitarbeitenden ausgeübt wird. Besonders eklatant ist die Zahl der Gewalt durch Kinder: Für das erste Halbjahr 2023 liegen die Meldungen bei 281 und damit über der Gesamtzahl für 2022, die 267 betrug.

Aber auch bei den " sexuellen Übergriffen/Gewalt " findet sich eine hohe Zahl bei den gemeldeten Taten, die durch Kinder verübt wurden: 105 allein im ersten Halbjahr 2023, die Gesamtzahl für 2022 beträgt 128. Zum Vergleich die Zahl für die Gewalt in dieser Kategorie durch Mitarbeitende: Sie liegt für das erste Halbjahr 2023 bei 34, im Vergleich zu 82 für das Jahr 2022.

Ministerium sieht gestiegene Sensibilisierung

Das zuständige Ministerium für Kinder, Jugend und Familie erklärt den Anstieg unter anderem mit einer gewachsenen Aufmerksamkeit für Gewalt in Kitas: "Es ist von einer erhöhten Sensibilisierung bei den Trägern von Kindertageseinrichtungen, den Einrichtungen selbst und den Eltern auszugehen." Das liege unter anderem an "öffentlich gewordenen Kinderschutzfällen (z.B. Lügde, Bergisch Gladbach, Münster und Viersen)" . Zudem sieht das Ministerium einen "Erfolg der Maßnahmen der Landesjugendämter, in denen Träger intensiv über die bestehenden Meldepflichten entsprechender Vorfälle" informiert worden seien.

Das Ministerium erklärt, die Ursachen für Kindeswohlgefährdungen seien in der Regel " multikausal " und nennt folgende Punkte: