Personalnot in Kitas verschärft sich - mit Folgen für Kinder und Erzieherinnen

Den Grund dafür sieht Lücker eindeutig in der angespannten Personalsituation. Das Personal habe immer wieder gewechselt, die Kinder konnten dadurch kein Vertrauen aufbauen und waren laut der Erzieherin " völlig durch den Wind ".

Hohe Belastung, hoher Krankenstand

Doch nicht nur für die Kinder ist die Situation belastend. Sie zerrt auch an den Nerven vieler Mitarbeitenden in den Kitas. Die Folge: Immer wieder fallen Erzieher und Erzieherinnen aus gesundheitlichen Gründen aus, was die Situation noch mehr verschärft.

Eine Lösung wäre, mehr Personal einzustellen, doch dafür fehlt das Geld, wie die Geschäftsführerin des Diakonischen Werks in Solingen, Ulrike Kilp sagt. " Wir wissen nicht, wie wir das Personal innerhalb dieses Kita-Jahres, das noch bis zum 31.07.2024 läuft, bezahlen sollen ", so Kilp. " Und das bedeutet, dass wir zunächst die Frage beantwortet haben müssen, ob die Landesregierung jetzt bereit ist, den Oberleitungsschaden in diesem Kita-Jahr zu reparieren. "

Land NRW bewilligt 100 Millionen Euro Überbrückungshilfe

Konkret bedeute das, dass die Träger der Kitas in NRW jetzt 500 Millionen Euro zusätzlich brauchen, so Kilp. Die Überbrückungshilfe, die das Land bereit ist, sofort zu zahlen, liegt aber nur bei 100 Millionen Euro. Zu wenig, sagen die Träger.