Rund 30 Prozent der U3-Kinder in Betreuung

Etwa 158.000 Kinder in NRW unter drei Jahren befanden sich zum Stichtag 1. März in einer Kindertagesbetreuung. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mit. Die U3 -Betreuungsquote lag mit 30,4 Prozent um 0,8 Prozentpunkte höher als noch ein Jahr zuvor (29,6 Prozent).

Größter Betreuungsanteil bei Zweijährigen

Grundsätzlich gilt: Je älter die Kinder werden, umso höher wird die Betreuungsquote. Bei Kindern unter einem Jahr betrug sie 1,1 Prozent, bei den Einjährigen bereits 27,7 Prozent. Bei den Zweijährigen wurde die Mehrheit von 62,6 Prozent institutionell betreut, also entweder in Kindertageseinrichtungen oder auch bei Tageseltern.

Im regionalen Vergleich variierten die Betreuungsquoten stark - zwischen 40,9 Prozent im Kreis Coesfeld und 18,1 Prozent in der Stadt Gelsenkirchen.

Bei den Kindern unter einem Jahr hatte laut IT.NRW die Stadt Bonn die höchste Betreuungsquote von 2,2 Prozent, bei den Einjährigen lag Düsseldorf mit 43,9 Prozent vorn. Die höchste Quote bei den Zweijährigen erreichte der Kreis Coesfeld mit 80,9 Prozent.