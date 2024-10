Facharzt dringend gesucht: Zu wenig Mediziner für Praxen

Medizinstudenten fordern bessere Zugangsvoraussetzungen

Inga Sellmann und Hannah Hübecker an der Universität Duisburg-Essen

Inga Sellmann und ihre Kommilitonin Hannah Hübecker finden, dass die Politik zu wenig gegen den Ärztemangel macht. "Unser Gesundheitsminister Herr Laumann hat ja auch zumindest gesagt, er möchte das auch angehen. Es wäre dann schön, wenn es dann auch mal passiert, damit sich da wirklich die Bedingungen ändern, damit das viel mehr Leute auch machen wollen und machen können." Dafür müssten die Zugangsvoraussetzungen grundsätzlich erleichtert werden, sagt Hannah Hübecker. "Wenn wir einfach mehr Medizinstudenten oder Medizinstudentinnen hätten und mehr werdende Ärzte, dann hätten wir logischerweise auch mehr Leute, die sich niederlassen."

Kaum neue Medizinstudienplätze in NRW

Tatsächlich hat die schwarz-grüne Landesregierung im Koalitionsvertrag versprochen, die Studienplätze für Humanmedizin bis 2027 um 20 Prozent zu erhöhen. Das wären rund 500 neue Studienplätze an den Universitäten in NRW . Potentiell auch mehr Mediziner, die in Zukunft eine Praxis eröffenen könnten. Nach WDR -Recherchen kommt der Ausbau aber nicht voran. In den letzten zwei Jahren sind keine weiteren Plätze hinzugekommen.

Geplant sind allerdings 240 neue Plätze an der Universität Bielefeld. Wie und wann die kommen, ist noch unklar. "Die Landesregierung ist in Gesprächen mit den hochschulmedizinischen Standorten in Nordrhein-Westfalen, wie der Ausbau weiter vorangetrieben werden kann" , heißt es auf WDR-Anfrage aus dem NRW -Wissenschaftsministerium. Rund 740 Millionen Euro würden aktuell in den Aus- und Neubau an Medizinischen Fakultäten und Universitätskliniken investiert, heißt es weiter. Ob und wie viele neue Studienplätze dadurch entstehen, konnte das Ministerium nicht beantworten.

Erstmal keine Besserung in Sicht