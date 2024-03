Grüne und CDU wollen Katastrophenschutz im Unterricht

Wer die Warnapp Nina auf seinem Handy hat, findet dort seit einiger Zeit auch allerlei Hinweise, was in besonderen Situationen zu tun ist. Nicht nur im Fall von Hochwasser, Unwetter oder Feuer - auch zum Beispiel bei einem Raketeneinschlag oder bei einem terroristischen Anschlag. Manchen irritiert das - lebten wir doch in Deutschland bislang in einer Weltregion, die viele Jahrzehnte lang relativ verschont war von größeren Naturkatastrophen, wie auch von kriegerischen Ereignissen.

Gefährliche Krisensituationen selten in Deutschland

Und doch gibt es Krisensituationen hierzulande: Amokläufe hat es in Deutschland vereinzelt bereits gegeben, die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 forderte dutzende Menschenleben, zuletzt im Winter 2023 sorgten Starkregenereignisse für Zerstörungen in vielen Regionen NRWs. Laut Umweltministerium besteht in NRW auf einer Gesamtlänge von 6.000 Kilometern an 438 Gewässern ein "signifikantes Hochwasserrisiko".