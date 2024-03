Bundeswehr in Schulen in NRW - eine gute Idee?

Elternverein NRW für Bundeswehr in Schulen

Unterstützung kommt auch vom Elternverein NRW. Für die Demokratiebildung junger Menschen sei es wichtig, dass sie eine Vorstellung davon bekommen, welche Aufgaben unsere staatlichen Institutionen erfüllten und welche besondere Geschichte den jeweiligen Aufgaben und Zielen zugrunde liege, teilte der Verein auf WDR-Anfrage mit. " Im Besonderen vor dem Hintergrund der derzeitigen weltweiten Sicherheitslage ist es wichtig, dass die Bundeswehr ihre Aufgabe der Verteidigung unseres Landes und seiner Bewohner in Kooperation mit den Verteidigungskräften anderer europäischer und westlicher Staaten darlegt und erläutert. "

Keine Nachwuchswerbung an Schulen

Ausbildungsbörse Bundeswehr

Dem Vorsitzenden der Landeselternkonferenz NRW , Christian Beckmann aus Gütersloh geht das alles viel zu weit. Er befürchtet, dass die Bundeswehr Schulbesuche zur Nachwuchswerbung nutzen könnte. Dieses lehnt Beckmann strikt ab. Es reiche, wenn die Bundeswehr auf Berufsinformationsbörsen vertreten sei.