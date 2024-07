Justiz: Ausbildungsreform teilweise verschoben

Eine Reform des Rechtsreferendariats sorgt in Nordrhein-Westfalen seit einigen Tagen für viel Kritik. Neben weniger Ausbildungsstellen, soll ein Monat Lernzeit gestrichen werden. Das kündigte Justizminister Benjamin Limbach ( Grüne ) vergangene Woche an. Er will so Haushaltsgelder einsparen.

Referendare sorgen sich um Prüfungsvorbereitung

Der Hintergrund: Das bislang 26-monatige Rechtsreferendariat endet mit einem Staatsexamen. Nach acht schriftlichen Klausuren binnen zwei Wochen, steht für die Referendare zum Ende dieser Zeit noch eine dreimonatige Ausbildungsstation an. Danach haben sie rund sechs Wochen Zeit zum Lernen, bevor es eine finale mündliche Prüfung gibt.