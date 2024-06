Trotz überlasteter Justiz: NRW will Referendarsstellen kürzen

Durch weniger Referendarsstellen kämen dann auch weniger fertige Juristen auf den Arbeitsmarkt und das Personalproblem könne sich verschärfen, sagt Gerd Hamme, Geschäftsführer des Richterbundes in NRW , dem WDR . Derzeit sind bei den Staatsanwaltschaften in NRW etwa 110 Stellen unbesetzt, für etwa 60 ist aktuell noch keine Personallösung absehbar.

FDP -Fraktion fordert Bericht der Landesregierung

Dr. Werner Pfeil, FDP Aachen

In die gleiche Kerbe schlägt die FDP -Fraktion im Landtag. Werner Pfeil ( FDP ), rechtspolitischer Sprecher und Vorsitzender des Rechtsausschusses, will deshalb am Dienstag von der Landesregierung einen schriftlichen Bericht zu den Plänen fordern. Demnach hätten die Kürzungen schon konkrete Auswirkungen, da Referendare nun längere Wartezeiten genannt bekämen als ihnen zuvor schriftlich mitgeteilt worden sei.

In NRW können Juristinnen und Juristen ihr Referendariat bislang in jedem Kalendermonat beginnen - an unterschiedlichen Standorten. Das ist ein Vorteil im Vergleich zu anderen Bundesländern, wo teils nur in manchen Monaten des Jahres eingestellt wird.

Abgesehen von einigen besonders begehrten Ausbildungsorten, wie etwa Köln oder Düsseldorf, können Interessenten ihr Referendariat in der Regel zeitnah beginnen. Das dürfte sich bald ändern, räumt auch das Ministerium ein. Es könnten sich längere Wartezeiten ergeben, so ein Sprecher des Ministeriums.

Minister: Haushaltslage ist Grund für die Einsparung

Benjamin Limbach (B'90/Grüne)

Das Justizministerium erklärt die Einsparung mit der Haushaltslage des Landes, sie geschehe vorsorglich " um nicht schon heute für das Jahr 2025 umfangreiche haushaltswirksame Verpflichtungen zu treffen ", so ein Sprecher. Das Land NRW zahlt jedem Rechtsreferendar derzeit grundsätzlich 1.375 Euro Brutto im Monat.

" Wir müssen verantwortungsbewusst handeln und wir müssen schauen, wie wir mit dem Geld, was wir haben, umgehen können ", sagt Justizminister Benjamin Limbach ( Grüne ) im WDR-Interview. Er wolle aber weiter sicherstellen, dass genügend Referendare für den Arbeitsmarkt ausgebildet werden - trotz der geringeren Ausbildungsplätze.

