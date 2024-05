Das neue "Lagebild Islamismus 2024", das Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag vorgestellt hat, zeigt vor allem eins: Bei der Radikalisierung junger Menschen spielen die Sozialen Medien eine große Rolle. Extremistische Muslime mit "Lifestyle-Charakter", so der Bericht, köderten Jugendliche. Daher sei vor allem auch Aufklärungsarbeit an Schulen nötig - so eine Schlussfolgerung Reuls.

Das Projekt "CleaRNetworking" der Bundeszentrale für politische Bildung tut genau das: schult Lehrende im Umgang mit Verschwörungsideologien, Extremismus, Radikalisierung und gewaltbefürwortenden Phänomenen unter Schülern. Das Angebot müsste viel breiter aufgestellt sein, sagt Projektleiter und Islamwissenschaftler Junus el-Naggar.