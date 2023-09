NRW-Abgeordnete helfen mit Patenschaften Inhaftierten im Iran

Vor einem Jahr wurde Jina Mahsa Amini von der iranischen Sittenpolizei verhaftet, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht islamisch genug trug. Mutmaßlich wurde sie bei der Vernehmung so schwer verprügelt, dass sie an den Folgen zwei Tage später, am 16.09.2022, starb.

Ihr Tod löste eine Welle von Protesten aus. Menschen gingen auf die Straße, demonstrierten gegen das Regime und dessen Repressalien, vor allem Frauen gegenüber. In der Folge wurden wiederum viele Menschen verhaftet, verschleppt und viele auch hingerichtet.