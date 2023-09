Ein Jahr nach Jina Aminis Tod: Iran zwischen Aufruhr und Unterdrückung

ARD-Korrespondentin Katharina Willinger

ARD-Korrespondentin Katharina Willinger berichtet seit 2017 aus Istanbul und ist seit 2020 auch verantwortlich für das ARD-Büro in Teheran. In der iranischen Hauptstadt hat sie sich im August ein paar Tage lang aufgehalten und meint: Gegen den Machtapparat des Mullah-Regimes sei die Protestbewegung von Anfang an machtlos gewesen. Doch der Protestgedanke habe sich festgesetzt in der iranischen Gesellschaft.

Denn immer noch tragen viele Frauen keine Kopftücher - und das, obwohl das Regime die Strafen dafür verschärft hat. Viele würden mit T-Shirts auf die Straßen gehen. Im Iran sei das revolutionär: " Die Arme sind sichtbar, manche haben sogar Röcke getragen, das war vor einem Jahr noch komplett undenkbar. Diese Frauen sind wahnsinnig mutig ."

Viele im Iran sagen: Je brutaler das Regime vorgeht, je mehr Menschen es tötet, desto wütender werden die Menschen im Land. Katharina Willinger, ARD-Korrespondentin für den Iran

