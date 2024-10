Gelsenkirchen: Wie tickt die ärmste Stadt Deutschlands?

Westpol. . 14:24 Min. . Verfügbar bis 02.10.2029. WDR. Von Anne Bielefeld, Felix Mannheim, Nicolas Vordonarakis.

Unser Reporter Nicolas Vordonarakis ist in Gelsenkirchen aufgewachsen. Wie steht es um den Zusammenhalt in Deutschlands ärmster Stadt?

Vor 10 Jahren ist er weggezogen und hört sich jetzt in seiner Heimat nochmal um. In ganz NRW hat die AfD hier ihr bestes Ergebnis bei der letzten Wahl erzielt, der Armutszuzug verändert ganze Straßenzüge, Arbeitsplätze fehlen, der FC Schalke ist abgestiegen. Wie blicken die Menschen auf ihre Stadt? Und was gibt hier noch für Hoffnung?