Die Impfzentren sind startklar – was muss ich wissen?

Verimpft wird bis auf weiteres nur der Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Impfberechtigt sind in der ersten Priorisierungsstufe nur Menschen über 80 Jahren - und aus dieser Gruppe auch nur diejenigen, die per Telefonhotline oder Online-Portal einen Impftermin gebucht haben. Einfach mal kommen und hoffen, irgendwie reinrutschen zu können, geht nicht.

Was müssen die, die geimpft werden, beachten? Ein kleine Checkliste:

Was muss ich mitbringen?

Personalausweis oder anderen Lichtbildausweis, Krankenkassenkarte und eigene Mund/Nasen-Maske. Wenn möglich auch Impfpass, ggf. Allergiepass, Diabetikerausweis o.ä.. Und: Die zuvor verschickte Terminbestätigung.

Wieviel Zeit sollte ich einkalkulieren?

Die Impfung selbst dauert nur 5 Minuten. Zuvor gibt es aber noch ein Aufklärungsgespräch und hinterher eine rund 30-minütige Ruhepause, in der beobachtet wird, ob es Komplikationen gibt. Insgesamt also rund 45-60 Minuten.

Kann mich jemand begleiten?

Ja, eine Person. Der- oder diejenige wird ohne eigenen Impftermin aber nicht mitgeimpft.

Ich habe nur einen Termin für die Erstimpfung bekommen. Was tun?

Unbedingt zur Erstimpfung kommen. Der Termin für die Zweitimpfung kann dann im Impfzentrum selbst (aber nicht vorab) vereinbart werden.

Was ist, wenn ich mich verspäte?

Dann ist der Impfstoff möglicherweise schon an den nächsten Impfling abgegeben worden. Am besten also pünktlich sein. Aber auch nicht zu früh, damit sich keine Schlangen bilden.

Alle Impfzentren in NRW arbeiten zunächst nur halbtags, von 14 bis 20 Uhr. In den größeren Impfzentren wurden mehrere so genannte „Impfstraßen“ aufgebaut. Vor Ort gibt es genügend Ansprechpartner, die bei der Orientierung helfen.