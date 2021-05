Warten auf Impfpläne für Kinder und Jugendliche

Nicht nur viele Erwachsene warten dieser Tage auf eine Corona-Impfung. Auch bei Kindern und Jugendlichen möchten Eltern dafür sorgen, dass sie vor dem Virus geschützt sind. Doch bislang ist das nicht möglich, denn für Unter-16-Jährige ist noch kein Impfstoff zugelassen.

Doch das heißt nicht, dass die Vorbereitungen für den Fall der Fälle nicht schon laufen. Besonders schnell ist man am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld. Dort wurde bereits eine Initiative gestartet, damit zentral an der Schule geimpft werden kann. Dutzende Helfer haben sich bereits gemeldet.