" Bundesregierung ist schuld"

Von " schrillen Reden" und " Fakenews " sprach anschließend der CDU -Fraktionsvorsitzende Thorsten Schick. Er verwies auf " Rekordausgaben " im Bildungsbereich. Tatsächlich erhöht sich der Etat für Bildung 2025 um fast drei Milliarden Euro auf fast 42 Milliarden Euro. Damit sollen 2025 zusätzlich 50.000 Ganztagsplätze im Grundschulbereich ( OGS ) eingerichtet werden.

Die Schuld dafür, dass anderswo gespart werden soll, sieht Schick in Berlin: " Wir haben Rezession in Deutschland, weil es die SPD-geführte Bundesregierung versäumt hat, etwas für das Wachstum zu tun." Wenn deshalb " netto weniger Geld " da sei, müsse man Prioritäten setzen.

Der Grünen Fraktionsvorsitzenden Verena Schäffer war anzumerken, wie schwer es ihr fiel, die Sozialkürzungen ihrer Regierungskoalition zu verteidigen. " Es ist ein absolutes Dilemma, dass in schwierigen Zeiten ausgerechnet bei denjenigen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, gespart werden muss ", sagte sie.

Mit ihrer Politik aber schaffe die Landesregierung " auf langer Linie" die Voraussetzungen für die Zukunft der kommenden Generation. Dann zählte Schäffer eher pauschal auf, was ihre Koalition mit der CDU alles tue: " Wir stärken die Industrie und den Wirtschaftsstandort NRW , wir stellen uns dem Fachkräftemangel."

FDP : " So viel Verunsicherung"

Der FDP -Fraktionsvorsitzende Henning Höne warnte: Wer bei sozialen Hilfen heute spare, werde " morgen viel höhere Folgekosten haben" . Auch politisch seien die Kürzungen nicht nachvollziehbar, so Höne. Es gehe hierbei um 0,04 Prozent des Haushalts. " Wie kann man dafür so viele Menschen verunsichern, so viel Infrastruktur zerstören? "

Die Diagnose der AfD : Die Wirtschaft im Sinkflug, steigende Arbeitslosenzahlen, " nur noch übertroffen von den Steigerungen bei der Kriminalität in NRW ", erklärte der Fraktionsvorsitzende Martin Vincentz, " während bald jeder grüne Minister im Kabinett seinen eigenen Untersuchungsausschuss besitzt".

Video starten, abbrechen mit Escape Reporter Tim Köksalan vor Ort im Landtag NRW | WDR aktuell 01:20 Min. . Verfügbar bis 18.12.2026.

"Demokratie wieder stärken"