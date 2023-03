Lehrkräftemangel: Kündigungen beim Schulpersonal haben deutlich zugenommen

Stand: 28.03.2023, 05:00 Uhr

Die Zahl der Jobaussteiger an den Schulen in NRW hat sich in den vergangenen Jahren verdreifacht. Das zeigen Zahlen des Schulministeriums, die dem WDR vorliegen.

Von Martina Koch