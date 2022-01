Die Erinnerung lebt in digitalen Stolpersteinen

"Vater geholt, halb zwei Uhr mittags." So lautet am 12. August 1944 der letzte Eintrag im Kalender von Nikolaus Groß. Notiert hat die Worte eine seiner Töchter. Die Gestapo hat den siebenfachen Familienvater im Rahmen der "Aktion Gewitter" mitgenommen, einer Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat. Aus dem Stolperstein-Text zu Nikolaus Groß

Mit Informationen wie diesen holt der WDR die Stolpersteine vom Gehweg ins Smartphone und auf den Rechner. Das Ziel: die Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes aufrechterhalten. Mehr als 15.000 Steine aus Messing sind in NRW dort verlegt worden, wo die Opfer vor ihrer Flucht oder Deportation gewohnt haben. Sie alle wurden in der App und der Website mit weiterführenden Informationen versehen. Texte, Illustrationen und historische Fotos, Mini-Hörspiele, Daten-Grafiken und Augmented Reality-Elemente bringen den Nutzer:innen die Opfer näher.

Ein Angebot besonders für junge Menschen

Graphic Storys illustrieren Momente aus dem Leben der Opfer

Tom Buhrow, WDR-Intendant: "Wir dürfen die Menschen, an deren furchtbares Schicksal mit den Stolpersteinen erinnert wird, niemals vergessen. Das Projekt ist einzigartig. Es wird zum ersten Mal möglich sein, zu jedem in NRW verlegten Stolperstein Informationen abzurufen. Auch jüngere Menschen, vor allem Schüler:innen, werden sich mit der WDR-App auf ganz neue Weise mit den Opfern des Nationalsozialismus beschäftigen können."

Smartphone liefert Infos direkt am Stein

Mit der App lässt sich gezielt zu einzelnen Steinen navigieren

Was war das eigentlich für ein Mensch, dem der Stein gewidmet ist, über den man vielleicht seit Jahren hinweggeht? Antwort gibt die Kartenfunktion der App. Einfach den Stein am Standort antippen, dann werden beispielsweise Texte, Fotos oder Grafiken angezeigt. Über die Karte lassen sich außerdem einzelne Steine gezielt suchen und per Navigation ansteuern.

Website auch für Einsatz an Schulen entwickelt