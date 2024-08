Bund der Steuerzahler kritisiert hohe Abwassergebühren

Zwar hatte im Mai 2022 ein Gericht festgestellt, dass die Abwassergebühren in zahlreichen Städten NRWs zu hoch kalkuliert waren. Daraufhin senkten viele Kommunen ihre Preise. Doch dann änderte die Landesregierung das Kommunalgesetz - und 2024 stiegen die Abwassergebühren mancherorts auf Rekordhöhe.

Der Durchschnittspreis, den ein Musterhaushalt in NRW für Abwasser zahlt, sei nun erstmals auf über 800 Euro gestiegen, gab der Bund der Steuerzahler NRW am Freitag bekannt. Im vorigen Jahr waren es rund 755 Euro. Dieser Anstieg von über sechs Prozent liege deutlich über der Inflationsrate, die laut amtlicher Statistik in NRW für Juli 2024 mit 2,3 Prozent angegeben wurde.

Als Musterhaushalt rechnet der BdSt einen Vier-Personen-Haushalt auf 130 Quadratmetern.

Monschauer zahlen die höchsten Preise

Monschau: Teuerstes Abwasser

Und auch ein weiteres Ärgernis bleibt demnach unverändert: Je nach Kommune zahlen Anwohner erheblich unterschiedliche Preise. So liegen die Abwassergebühren in Reken bei 1,45 Euro pro Kubikmeter, während man in Monschau 6,82 Euro zahlt - fünf Mal so viel. In Monschau kostet einen Musterhaushalt allein das Abwasser 1.572 Euro im Jahr, in Reken dagegen nur 330 Euro.

Hausbesitzer finden diese gestiegenen Kosten direkt in der jährlichen Abrechnung der Grundgebühren. Mieter bezahlen sie über ihre Nebenkosten.

Sämtliche Gebühren im Vergleich listet der BdSt kommunengenau hier auf: