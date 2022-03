Kurz nach Flut-Katastrophe: Umweltministerin bestätigt Mallorca-Aufenthalt

NRW-Umweltministerin Heinen-Esser (CDU) hat in einem Brief an den Untersuchungsausschuss Hochwasser, der dem WDR vorliegt, bestätigt, dass sie kurz nach der Flutkatastrophe eine Woche lang auf Mallorca war.

Aus dem Brief geht hervor, dass sie ihren Urlaub am 15. Juli abgebrochen hatte und nach Düsseldorf geflogen war. Hier nahm sie an einer Sondersitzung des Kabinetts teil. Bereits am nächsten Tag flog sie zurück nach Mallorca. Und blieb dort eine weitere Woche.

Umweltministerin: Musste mich um Kinder kümmern

Bereits vergangene Woche hatte Heinen-Esser in einem Interview erklärt, dass sie sich auf Mallorca gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter sowie deren Freundinnen und Freunden aufgehalten habe. Sie habe ihrem 76-jährigen Ehemann die Rückreise mit den Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren nicht alleine zumuten wollen. Daher habe sie sich entschieden, von Mallorca aus weiterzuarbeiten und später gemeinsam mit ihnen zurückzufliegen.