Azubireport: Gewerkschaftsbund sieht Verbesserungsbedarf

Seit 18 Jahren befragt die DGB -Jugend regelmäßig Auszubildende der 25 häufigsten Ausbildungsberufe nach ihrer Zufriedenheit und den Bedingungen in Betrieben und Berufskollegs. In diesem Jahr sind die Fachinformatiker, Industriemechaniker oder Industriekaufleute unter den am besten bewerteten Ausbildungen.

Regional große Unterschiede bei den verfügbaren Ausbildungsplätzen

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt stellt sich landesweit sehr unterschiedlich dar. So gebe es im Ruhrgebiet im Durchschnitt weitaus mehr Bewerber als Plätze, während die Betriebe im Münsterland oder Südwestfalen händeringend nach Azubis suchten. Teilweise ließe sich dieses Ungleichgewicht sogar mit ganz einfachen Mitteln zumindest abmildern, erklärte Andreas Jansen, Leiter der Abteilung Jugend und Demokratie. So wäre denkbar, das gerade erst vereinbarte Semesterticket, auch auf Auszubildende auszuweiten. " Da könnte man günstige Mobilität anbieten ", um beispielsweise den Ausbildungsplatz im Kreis Borken attraktiver für den Jugendlichen aus Gelsenkirchen zu machen.

Zu wenige Ausbildungsplätze insgesamt

Dass sich etwas ändern müsse, ist nach Ansicht des DGB deutlich am Fachkräftemangel ablesbar. Mehr als jeder fünfte Mensch zwischen 20 und 34 Jahren in Nordrhein-Westfalen bleibe dauerhaft ohne irgendeine Ausbildung, sagte NRW - DGB -Chefin Anja Weber bei der Vorstellung des Berichts, " das können wir uns nicht länger leisten ". Nur jeder fünfte Betrieb bilde überhaupt aus, deswegen müsse ein umlagefinanzierter Zukunftsfonds etabliert werden, eine Art gemeinsame Kasse, in die alle Betriebe einzahlen und aus der dann die Ausbildung finanziert wird. Es könne nicht sein, dass diese gesamt-gesellschaftliche und wirtschaftlich wesentliche Aufgabe an nur Wenigen hängen bleibe. Als klassisches Beispiel nannte Weber die Schiene. " Die Bahn bildet die Lokführer aus und die privaten Unternehmen werben sie anschließend ab. "

Digitalisierung lahmt