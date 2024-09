"Über echte Faktoren für Kriminalität reden"

"Namen sagen wenig aus": Soziologe Dirk Baier

Für Dirk Baier, den Soziologen und Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention in Zürich, ist die Liste der Vornamen wenig aussagekräftig. Aus den Namen der Tatverdächtigen Schlüsse zum Thema Migration abzuleiten, wie es die AfD tut, finde er schwierig, sagte er im WDR-Interview. " Wir reden hier ja nicht über Flüchtlinge." Viele dieser Personen seien höchstwahrscheinlich in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, hätten ihre Sozialisation also in Deutschland erlebt. " Von daher sind sie auch als Deutsche zu werten."

Niemand leugne, " dass es Probleme mit bestimmten Migrantengruppen gibt ", sagt Baier. " Wir müssen aber davon wegkommen, über Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund zu reden. Wir müssen über die echten Faktoren von Kriminalität reden: Bestimmte Werthaltungen, bestimmte Männlichkeitsnormen zum Beispiel. "

"Männlichkeitsbilder in Frage stellen"