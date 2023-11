NRW-Grüne vor Bundesparteitag: Wie viel Kompromiss darf es sein?

Achtermeyer: schwarz-grüner Stil weiter "Zukunftsmodell"

Von diesen Fragen und Klockes Kritik angesprochen fühlen muss sich Tim Achtermeyer (30), der Vorsitzende der NRW-Grünen. Im Gespräch mit dem WDR wiegelte er ab, verweist auf die stabilen Umfragewerte in NRW und im Bund. "Was da in Hessen passiert ist, muss die Hessener CDU beantworten. Ich finde, dass wir in Nordrhein-Westfalen sehr gut miteinander regieren" , sagte er. "Intern um den besten Weg ringen, aber nach außen geschlossen auftreten" , so beschreibt er den politischen Stil in NRW – und der sei "nach wie vor das Zukunftsmodell" .

Doch wie verlässlich ist die CDU als Partner wirklich?

Ziemiak: Schwarz-grün auch für Zukunft regierungsfähig

Paul Ziemiak (CDU)

"Wir arbeiten hier sehr gut, sehr konzentriert und auch harmonisch miteinander" sagte Generalsekretär Paul Ziemiak dem WDR. "Diese Koalition baut Brücken und überwindet auch unterschiedliche in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus" . Auch für die Zukunft sei schwarz-grün in NRW gut regierungsfähig.

NRW also als eine Art grünes Wohlfühl-Bundesland, während die Partei bundesweit kräftig Gegenwind bekommt?

Zart Kante zeigen

Nach der Bund-Länder-Konferenz Anfang November hatte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Verena Schäffer, dem nicht abgesprochenen Vorschlag von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Asylverfahren in Drittstaaten durchführen zu lassen, schriftlich eine Abfuhr erteilt.

"Für rechtsstaatliche und faire Asylverfahren in Drittstaaten braucht es Länder, die dazu bereit sind und eine entsprechende Infrastruktur haben. Eine Umsetzung dieser Forderung ist deshalb weder rechtlich noch praktisch absehbar." Verena Schäffer, Grünen-Fraktionsvorsitzende

Es war ein Moment, in dem die NRW-Grünen zart Kante zeigten.

Kein bewustes Absetzen

Verena Schäffer (Grüne)

Und doch: "Es geht dabei überhaupt nicht um ein bewusstes Absetzen" , sagte Schäffer im Gespräch mit dem WDR. Man habe als Landtagsfraktion eben eine eigene Meinung, die sich von der CDU unterscheide in bundespolitischen Fragen. Für NRW übernehme man aber gemeinsam Verantwortung.



Vor dem Parteitag zeichnet sich jedoch ab, dass das der Basis nicht reichen dürfte. In Karlsruhe werden die Grünen zeigen müsse, dass sie das interne Ringen um den thematischen Kern mit der Regierungsverantwortung vereinen können. Diese große Debatte steht direkt für Donnerstagabend an.

Es wird wohl ein langer Abend werden.

