Es lief nicht gut für die Grünen bei den Wahlen im Osten. Und überhaupt. Über die Grünen wird viel gemeckert. In ganz Deutschland. Das hatte jetzt Konsequenzen. Die Grünen-Spitze kündigt ihren Rücktritt an. Der Vorstand der Grünen Jugend trat direkt zurück - und verlässt dann gleich noch die Partei. Einfach so das Handtuch schmeißen, darf man das? Was sagen die Menschen in der Kleinstadt dazu?

Für unsere WDR aktuell-Tour sind wir unterwegs in Hückeswagen im Bergischen Land. Hier löst die Aktion der Grünen-Verantwortlichen am Donnerstagmittag bei vielen erst mal nur eines aus: Schulterzucken. Berlin, Bundespolitik. Irgendwie scheint das hier in Hückeswagen weit weg zu sein. Nicht nur in Kilometern, sondern vom Leben der Menschen.