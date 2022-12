Was das Land NRW gegen die Einsamkeit tun will

Stabsstelle eingerichtet

In seiner Regierungserklärung am 30. August hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) das Thema Einsamkeit ganz oben auf seine Agenda gesetzt. Dabei appellierte er an das Zusammengehörigkeitsgefühl: "Eine Wohlstandsgesellschaft, die Einsamkeit hinnimmt, beraubt sich ihres eigenen Vermögens." Eine Enquetekommission des Landtags hatte schon in der letzten Wahlperiode mehr als 60 Vorschläge gegen die Einsamkeit im Land erarbeitet.