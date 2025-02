Gewalt gegen Frauen: Kommt der Rechtsanspruch auf Schutz?

So ist die Situation in NRW

Schätzungen zufolge fehlen in NRW rund 1.200 Frauenhausplätze. Das zuständige grüngeführte Ministerium für Gleichstellung begrüßt das " ambitionierte und umfassende Gesetzesvorhaben " in einer Stellungnahme. Konkret werde das Land dann eine Analyse erstellen, um zu ermitteln, wie groß der Bedarf ist und welche Strukturen noch aufgebaut werden müssen.

Bisher müssen Frauen, die Schutz vor Gewalt suchen, für den Platz im Frauenhaus zahlen, sofern sie ein geregeltes Einkommen haben. Auch müssen z.B. Auszubildende, Rentnerinnen oder Asylbewerberinnen die Kosten selbst tragen, berichtet Iris Pallmann vom Paritätischen. Können Frauen das Geld nicht aufbringen, springen oft die Häuser selbst mit Spendengeldern ein. Die öffentliche Förderung reiche oft nicht aus, alle Kosten zu decken.

Das Land fördert derzeit 70 Frauenhäuser mit insgesamt 708 Schutzplätzen für Frauen und bis zu 752 Kinderplätzen. Die Plätze seien in den vergangenen Jahren gestiegen, weil Frauenhäuser in das Förderprogramm aufgenommen wurden, so das Ministerium. Den konkreten Bedarf, auch was die regionale Verteilung angeht, will das Ministerium prüfen, wenn das Gesetz durch ist.