Bislang kommt es bei der Finanzierung also noch darauf an, wie stark sich ein Bundesland oder eine Kommune für das Thema einsetzt und dementsprechend Leistungen zur Verfügung stellt.

Der Rechtsanspruch auf Schutz soll ab 2030 gelten

Durch das neue Gewalthilfegesetz haben Frauen künftig einen Rechtsanspruch auf Schutz. Der soll ab 2030 gelten. Das heißt, dass die Kosten für Beratung und auch für die Unterbringung für alle Frauen übernommen werden. " Das würde unsere Arbeit erleichtern ", sagt Julia Kuntemeier. " Ich muss nicht direkt abfragen, wie wir den Platzt refinanziert kriegen. " Neu ist auch, dass Betroffene künftig bundesweit Hilfeeinrichtungen aufsuchen und Leistungen in Anspruch nehmen können, unabhängig davon, aus welcher Kommune oder welchem Bundesland sie kommen.

Die Bundesregierung will 2,6 Milliarden Euro bereitstellen. Die Länder werden mit dem Gesetz dazu verpflichtet, ausreichend Schutzräume und Beratungsangebote zu schaffen. Doch: In ganz Deutschland fehlen zurzeit 14.000 Plätze in Frauenhäusern - eine Lücke, sie sich nicht so schnell schließen lässt.

Neben kostenfreien Schutz- und Beratungsangeboten soll es auch Maßnahmen zur Prävention geben - einschließlich Täterarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Zuständig für Gewaltschutz und Gewaltprävention sind in erster Linie die Länder. Das Gewalthilfegesetz sieht vor, dass der Bund ihnen im Zeitraum von 2027 bis 2036 insgesamt 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, damit sie den Ausbau bewältigen können. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.

Der Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe soll ab 2030 gelten. Bis dahin soll das Hilfesystem ausgebaut werden - dazu zählen insbesondere mehr Frauenhäuser, Schutzwohnungen und Beratungsstellen. Die Länder sollen dabei verpflichtet werden, ein ausreichendes Angebot an solchen Stellen sicherzustellen.

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" berät von Gewalt betroffene Frauen unter der Rufnummer 116 016 und online zu allen Formen von Gewalt – rund um die Uhr und kostenfrei. Die Beratung erfolgt anonym, vertraulich, barrierefrei und in 18 Fremdsprachen. Auf Wunsch vermitteln die Beraterinnen an eine Unterstützungseinrichtung vor Ort. Auch Menschen aus dem sozialen Umfeld Betroffener und Fachkräfte können das Beratungsangebot in Anspruch nehmen.

Der Verein Frauenhauskoordination hat auf seiner Seite außerdem eine interaktive Karte veröffentlicht. Hier sind bundesweit Frauenhäuser auf einen Blick zu finden.

Unsere Quellen: