Immer mehr Kinder und Jugendliche Opfer von Cybermobbing

Rund 16 Prozent wurden online belästigt

"Da junge Menschen bis zu sechs Stunden am Tag online verbringen, können selbst kleine Veränderungen der Mobbing-Raten tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Tausender Menschen haben" , so Kluge. Laut der neuen Studie gaben 15 Prozent der Jungen und 16 Prozent der Mädchen an, in den vergangenen Monaten mindestens einmal online belästigt worden zu sein.

" Wenn aus dem Mobbing Cybermobbing wird, dann ist es anonym und kann viel schneller Verbreitung finden ", hatte Kirsten Reinhardt, Lehrerin am Ratsgymnasium in Münster, dem WDR im Dezember gesagt: " Es verfolgt einen: Es ist dann nicht mehr nur in der Schule, sondern auch zuhause." Oft entwickle sich (Cyber-)Mobbing aus kleineren Streitigkeiten, die im Netz ausgetragen werden.

Nicht zu viel über sich im Internet verraten

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend rät Kinder und Jugendlichen, im Internet nicht zu viel über sich zu verraten - z.B. sollte der Wohnort und die Handynummer nicht einsehbar sein. Eltern und Betroffene sollen Fälle von Cybermobbing dokumentieren, sich an Plattform-Betreiber wenden oder das Gespräch mit Tätern suchen - denn trotz Internet-Anonymität seien die Täter oft bekannt.