Für viele Menschen, die in Pflegeheimen leben, wird die Luft zunehmend dünner: Um bis zu 300 Euro sind die monatlichen Kosten für eine Unterbringung gestiegen. Seit vergangenem September sind die Löhne für Pflegepersonal tariflich festgelegt, auch Inflation und gestiegene Energiekosten schlagen zu Buche.

Im Durchschnitt 2.858 Euro kostet ein Heimplatz in NRW pro Monat- so viel, wie in kaum einem anderen Bundesland. Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums sind von den rund 170.000 Pflegeheimbewohnern in NRW etwa 70.000 auf Grundsicherung angewiesen. Wer die Heimkosten nicht mehr stemmen kann, hat in NRW die Möglichkeit, Pflegewohngeld zu beantragen - einen Mietzuschuss in Höhe von knapp 500 Euro.