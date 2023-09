Falscher Klick bringt Haushalte der Kommunen durcheinandner

Falsche Zahlen in vorläufiger Berechnung

Diese vorläufige Rechnung ist in der Regel eine Grundlage für die kommunalen Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden. Und diese Arbeitskreisrechnung ist in diesem Jahr nicht nur vorläufig, sondern auch in Teilen falsch. Genauer: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Kommunen stimmt nicht. Die Bundesagentur für Arbeit hatte dem Land Daten zum Stichtag 31.12.2020 gemeldet, statt die aktuellen Zahlen von 2022 zu nehmen.

Mail mit falschem Anhang verschickt

Nach Angaben der Regionadirektion NRW der Bundesagentur wurde bei der Mail an das Statistische Landesamt ein falscher Anhang übermittelt. Bei IT NRW wurde dann mit den alten Zahlen gerechnet, wodurch sich in der Arbeitskreisrechnung dann falsche Schlüsselzuweisungen für einzelne Kommunen ergeben haben. Die "Rheinische Post" hatte am Donnerstag zuerst darüber berichtet - allerdings auch mit teilweise falschen Zahlen. Die Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden sind nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes sowie des Städtetages eher gering und bewegen sich nicht - wie berichtet - im dreistelligen Millionenbereich.

Kleine Änderungen für viele Kommunen

Die kommunalen Interessensvertreter haben die Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden in NRW einmal neu berechnet, indem sie statt der alten die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verwendet haben. Demnach können etwa Köln und Bonn nun mit einer rund 5 Millionen Euro höheren Zuweisung rechnen als in der Arbeitskreisrechnung des Landes vorgesehen. Essen und Duisburg müssen hingegen 4,5 Millionen aus streichen.

Die meisten Kommunen müssen ihre Planungen nur um wenige zehntausend oder hunderttausend Euro ändern - je nachdem, wie genau sie die Arbeitskreisrechnung als Grundlage für ihre Planungen genommen haben.

Neue Berechnung für Oktober erwartet