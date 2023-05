Ein Fünftel der Kneipen, Bars und Diskotheken weg

Besonders stark betroffen war die "getränkegeprägte" Gastronomie. Die Zahl an Kneipen, Bars und Diskotheken sank mit 22,1 Prozent um mehr als ein Fünftel und ging auf 7.600 Betriebe zurück. In diesem Bereich sank auch die Zahl der Beschäftigten überdurchschnittlich. Bei den Minijobbern verringerte sie sich in dem Zeitraum um fast ein Drittel auf 12.300 Menschen.

Rückgänge habe es auch in der Speisegastronomie gegeben, diese seien aber wesentlich geringer ausgefallen. So sei die Anzahl der Restaurants, Imbisstuben und Cafés um 4,8 Prozent auf 29.200 Niederlassungen gesunken und im Bereich Catering und Kantinenbetrieb um 14,7 Prozent auf 3.500.