Soll der Weltfrauentag in NRW ein Feiertag sein?

Für die Grünen ist die Gleichstellungspolitik ein zentrales Feld der Partei, während die CDU in der Vergangenheit sich eher andere Schwerpunkte gesetzt hatte. Aber auch an den Konservativen aus der Union geht die Frage nach mehr Gleichstellung und Frauenrechten nicht mehr vorbei, wie vielleicht noch in der Vergangenheit.

CDU gegen den Feiertag

Man habe sehr viele wichtige Dinge im Koalitionsvertrag vereinbart, die jetzt umgesetzt würden, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Voussem. Er verweist dabei auf einen Antrag im Landtag, der am Mittwoch beraten werden soll. Schwarz-Grün will dabei unter anderem einen Lohnatlas einführen, der die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen offensichtlich machen soll. Außerdem wollen die Regierungsparteien die Besetzung öffentlicher Gremien künftig paritätisch besetzen - also ausgeglichen zwischen Frauen und Männern.