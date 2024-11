Ungerechte Fleischproduktion? Kleine Schlachtbetriebe unter Druck

Christoph Leiders ist Biobauer in Willich. Auf seinem kleinen Hof hält er 150 Rinder, 500 Schweine und Geflügel. Die regionale Produktion ist ihm ein wichtiges Anliegen. Seine Tiere hält er naturnah von der Geburt bis zur Schlachtung auf dem eigenen Hof. Der Tod sagt er, sei nie schön: " Aber wir wollen das so machen, dass das Tier respektvoll und möglichst tierschonend ins Jenseits befördert wird. "

Biobauer Christoph Leiders

Die wenigen Schlachtungen bei ihm sollen möglichst stressfrei für die Tiere sein. " Wir nehmen uns die Zeit ", erklärt Leiders. Das sei auch wichtig für die gute Qualität des Fleisches. Anders als in Großschlachtbetrieben wie etwa bei Tönnies würden die Tiere " nicht in riesigen LKW angekarrt ", sondern einzeln in einer kleinen Transportbox wenige Meter über den Hof zur Schlachtstelle gebracht. Alles verläuft ruhig.

Wettbewerbsnachteil für kleine Höfe

Doch die eigene Schlachtung von Leiders ist in Gefahr, auch weil die Gebühren für die Amtsveterinäre immer höher werden. Die Veterinäre sind laut Gesetz verpflichtet, eine Fleischbeschau bei den Tieren vorzunehmen. Vor der Schlachtung müssen sie ihren Gesundheitszustand kontrollieren, danach die Qualität des Fleisches.

Hofschlachtung auf Biohof Leiders

Die Gebühren dafür legt der jeweilige Kreis fest – sie sind überall in NRW unterschiedlich. In der Regel zahlen die kleinen Schlachtbetriebe aber viel höhere Gebühren als die Großschlachtereien. Die Unterschiede sind teilweise gewaltig.

Kreis Viersen hat Fleischbeschaugebühren stark erhöht

Jetzt bezahlt dort ein kleiner Hof, wie der von Biobauer Leiders, 17,50 Euro für die Fleischbeschau eines Schweins. Der größte Schlachtbetrieb im Kreis hingegen nur 2,15 Euro. Für ein Rind muss der kleine Hof 46 Euro berappen, der große nur 9,19 Euro.