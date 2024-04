FDP-Wahl: Holt Henning Höne diesmal mehr Stimmen?

Es war ein historisch schlechtes Ergebnis, das Henning Höne Ende Januar 2023 hinnehmen musste. Er hatte sich als Landesvorsitzender der FDP beworben, hochmotiviert, wie er in seiner Bewerbungsrede sagte. Doch das Landtagswahldebakel von 2022 steckte der Partei offenbar noch in den Knochen: Höne kam nur auf 54 Prozent der Delegierten-Stimmen - und das, obwohl er der einzige Kandidat war. Die Jungen Liberalen monierten, mit ihm an der Spitze sei ein Neuanfang nur schwer möglich.