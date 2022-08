Nach Stamp-Rückzug: Höne will FDP-Chef werden

Nach WDR-Informationen hat Höne seine Bereitschaft am Donnerstag im Landesvorstand der FDP angekündigt. Im Vorfeld der Sitzung hatte sich Joachim Stamp per Brief an die Mitglieder der FDP gewandt. Er werde nach der Schlappe bei der Landtagswahl im Januar nicht mehr für den Vorsitz der Partei kandidieren. Auch sein Landtagsmandat werde er abgeben.

Höne bereits Fraktionschef

Der 35-jährige Höne gilt als Wunschkandidat Stamps. Er hatte auch nach der Wahl schon den Fraktionsvorsitz der Freidemokraten im Landtag übernommen. Höne hat für den frühen Nachmittag zu einer Pressekonferenz geladen, auf der er wahrscheinlich seine Kandidatur erklären wird.