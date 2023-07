Startschuss für den Engagementpreis 2024

Sonderpreise vom Umweltministerium und NRW-Stiftung

Es gehe darum, " die Bedürfnisse der Gegenwart so zu berücksichtigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen hierdurch nicht eingeschränkt werden, ihren Lebensstil zu wählen ", betonte Staatssekretärin Milz. Das NRW-Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr lobt einen Sonderpreis aus. Kooperationspartner des Landes ist die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, also die NRW-Stiftung. Sie steuert ebenfalls einen Sonderpreis bei, er ist für nachhaltiges Engagement in den Bereichen Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.