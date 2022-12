Engagementpreis 2022: Ausgezeichnetes Ehrenamt in NRW

Internationaler Tag des Ehrenamts

Am 5. Dezember wird der Internationale Tag des Ehrenamts begangen, er wurde 1985 von der UNO eingeführt. Aus diesem Anlass hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Berlin 15 Bundesverdienstorden verleihen. Neben anderen wurde auch Ralf Hamm aus Mülheim an der Ruhr ausgezeichnet. Er ist Gründer von Labdoo.org e.V. , einem Netzwerk ehrenamtlicher Helfer, das gebrauchte Laptops und Tablets für Kinder im In- und Ausland sammelt.

Ehrenamtsmedaille des Landtags ab 2023

Der NRW-Landtag stellte am Montag die neu geschaffene Auszeichnung "Ehrenamtsmedaille" vor. Sie soll ab 2023 einmal jährlich Personen oder Gruppen würdigen, die sich in besonderer Weise für die Demokratie oder das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Die Auszeichnung wird mit 15.000 Euro dotiert sein. Die Bewerbung um den Preis startet am 12. Dezember und dauert bis zum 15. Mai 2023. Im Oktober soll die Verleihung stattfinden.