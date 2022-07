So spart die NRW-Politik gerade Energie - oder auch nicht

NRW -Energieministerin Mona Neubaur tut es und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch: Die Bürger angesichts der Gaskrise zum Energiesparen aufrufen. " Jede Kilowattstunde zählt ", betonte Neubaur erst kürzlich. Da stellt sich schnell die Frage, ob "die" Politik denn mit gutem Beispiel vorangeht?

Landtag reduziert die Kühlung

Der Landtag in Düsseldorf hat jedenfalls schon Konsequenzen gezogen. Am Freitag wurde bekannt, dass es im Parlament erste Maßnahmen zum Energiesparen gibt. So sei die Kühlung in den Sitzungssälen reduziert worden, sagte ein Sprecher. Um wie viel Grad genau, könne man nicht pauschal beziffern.

Als weitere " kurzfristige Maßnahmen " werden laut Landtag die Bildschirme an Sitzungssälen und die Grundbeleuchtung des Plenarsaals früher ausgeschaltet. Weitere Schritte wie zum Beispiel die Reduzierung der Fassadenbeleuchtung würden geprüft.

Energieministerium hat noch nicht entschieden

Hört man sich in den Ministerien der Landesregierung um, ist auch ganz viel von "prüfen" die Rede. Besonders interessant ist natürlich, was das Wirtschafts- und Energieministerium von Grünen-Frontfrau Neubaur tut. Konkrete Sparschritte nannte das Ministerium am Freitag auf WDR -Anfrage nicht.

Stattdessen wurden mehrere Maßnahmen aufgelistet, die derzeit geprüft würden: eine geringere Raumtemperatur beim Heizen im Winter, eine höhere Mindesttemperatur bei Klimaanlagen im Sommer und eine reduzierte Verfügbarkeit von warmem Wasser in Küchen und Sanitäranlagen. Es könnte also sein, dass man sich im Energieministerium bald nur noch mit kaltem Wasser die Hände waschen kann. Aber entschieden ist das noch nicht.