Polizei in NRW: Einsatzkosten für Klimaaktionen und Fußballspiele durch die Hintertür?

Der Plan von NRW-Innenminister Herbert Reul, Klimaaktivisten, Fußballfans und Junggesellenabschiede für Polizeieinsätze zahlen zu lassen, sorgt weiter für Wellen in der Landespolitik. Dabei ist nach Darstellung der schwarz-grünen Landesregierung alles längst beschlossene Sachen.

Doch Recherchen des WDR-Magazins Westpol säen daran Zweifel: Die neue Reul-Regelung ist juristisch mindestens wackelig. Das Innenministerium versucht nun, dieses Vorhaben nachträglich zu legitimieren - mit einer Art gesetzlichem Blankoscheck für Einsatzkosten aller Art. Doch auch das ist juristisch umstritten.

Seit August gibt es die neuen Gebühren - sagt Reul

Ein Rückblick: Mitte August änderte CDU-Innenminister Herbert Reul die sogenannte Gebührenordnung des Landes in Eigenregie. Damit wolle er ab sofort Gebühren verlangen, wenn die Polizei bei einem Einsatz Unmittelbaren Zwang anwenden muss. Von Unmittelbarem Zwang sprechen Juristen immer dann, wenn die Polizei sich durchsetzt, indem sie direkt auf einen Menschen oder eine Sache einwirkt – zum Beispiel, wenn sie Klimaaktivisten wegträgt oder Fußballfans einkesselt.

Herbert Reul (CDU)