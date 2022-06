Wie divers ist der neue NRW-Landtag?

79 neu gewählte Abgeordnete nehmen heute an ihre ersten Sitzung im NRW -Landtag teil. Eine von ihnen: Norika Creuzmann. Für die 56-Jährige aus Paderborn schließt sich heute, an ihrem ersten Tag als Abgeordnete im Landtag, gewissermaßen ein Kreis. 2006 nahm sie an mehreren Demos vor dem Landtag teil, als Mitarbeiterin eines autonomen Frauenhauses. "Da gab es einen Regierungswechsel und es wurde eine Stelle gekürzt und da haben wir oft demonstriert ", erinnert sie sich. "Irgendwann habe ich gedacht, ich kann nicht nur meckern, sondern muss mitgestalten und dann bin ich bei den Grünen gelandet."