Die andere Frage ist, warum ist sie zurückgegangen? Hier kommen wir schon in die Diskussion über die Maßnahmen, und hier wird es widersprüchlich. Denn die einen sagen, es ist zurückgegangen wegen der deutschen Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarn. Die gibt es an der Grenze zu Österreich schon seit Langem, an den anderen Grenzen noch nicht so lange. Aber die Zahl ist parallel auch in Österreich zurückgegangen. Und dort gab es keine neuen Grenzkontrollen.

Aber wie gesagt: Der Trend in den letzten drei Jahren war eindeutig. Es gibt immer noch Hunderttausende im Jahr, die in die EU kommen. Und von denen, die einen Asylantrag stellen, stellen die meisten den Asylantrag in zwei Ländern. Die Binnengrenzkontrollen, würde ich sagen, werden das auch nicht wirklich reduzieren - nach den Erfahrungen von Frankreich, Österreich und anderen Ländern, die diese Kontrollen seit Jahren haben.

WDR: Kommen wir auf die Forderungen von Friedrich Merz zu sprechen. Zum Beispiel dauerhafte Kontrollen an deutschen Grenzen, Einreiseverbot für Menschen ohne gültige Einreisedokumente, Inhaftnahme aller vollziehbarer ausreisepflichtiger Ausländer. Einiges davon wird kritisiert, weil es gegen geltende Gesetze oder Regelungen im europäischen Zusammenhang verstößt. Für wie machbar halten Sie diese Vision der undurchlässigen Grenze?

Knaus: Die eine Frage ist die Machbarkeit praktisch. Da ist der Vorstoß wirklich nicht besonders überzeugend. Es wird zum Beispiel gesagt, man braucht tausende Polizisten mehr, um auch nur ansatzweise an einer ja offenen Schengen-Grenze den Anspruch erfüllen zu können, dass Leute, die man einmal zurückweist, es nicht am nächsten Tag an einer anderen Stelle wieder probieren.

Nun, die Polizeiausbildung ist nicht eine Sache von Wochen. Und diese tausenden Polizisten hat man nicht in einem halben Jahr. Diese Vorstellung, wir schließen jetzt die Grenze und das wirkt, widerspricht allem, was wir in den letzten zehn Jahren in Europa gesehen haben.

Das Versprechen, langfristig oder dauerhaft Grenzkontrollen zu machen, was im ersten Punkt des Fünf-Punkte-Plans steht, übersetzt man ganz klar: Wir wollen aus Schengen austreten, denn dauerhafte Grenzkontrollen gibt es in Schengen nicht. Man kann immer nur temporär, man kann verlängern. Will Deutschland aus Schengen austreten? Dann ist es nicht das einzige Land - und da komme ich jetzt zur Erklärung einer Notlage.