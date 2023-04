Experten unterstützen Angleichung von Schul- und Semesterferien

In der Regel gibt es nur eine kurze Zeit, in der sich die vorlesungsfreie Zeit an den Hochschulen und die Schulferien überlappen - das zumindest hat die SPD ausgerechnet. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei dies ein Problem, sagt der SPD-Politiker Bastian Hartmann.

Sommerferien ohne Vorlesungen gewünscht

Deshalb hatte der bildungspolitsiche Sprecher der größten Oppositionspartei im NRW-Landtag die Initiative gestartet, vor allem an den Universitäten die Semesterstarts nach vorne zu ziehen. Statt Sommer- und Wintersemester schlug Hartmann per Antrag vor, im Frühjahr und im Herbst die Vorlesungen zu halten. Durch einen Start in März und im September - wie es international durchaus üblich ist - gebe es kaum noch Probleme mit der sommerlichen Ferienzeit.