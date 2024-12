Kommentar: Wahlen und Zahlen

Auf einen groben Klotz, so heißt es, gehört ein grober Keil. Das gilt in der Politik vor allem, wenn Wahlen anstehen. Seit der Kanzler die Vertrauensfrage gestellt und verloren hat, tobt der Wahlkampf im Land. Allerdings: Die letzten Tage lassen nichts Gutes erwarten, selten ging es so schnell so persönlich zur Sache.

Jochen Trum

Die Versuchung mag groß sein, eine Debatte um Inhalte durch persönliche Attacken zu ersetzen. Umso bemerkenswerter, dass die Politik im Landtag dieser Versuchung weitgehend widerstanden hat. Klar, es herrschte auch bei der Generaldebatte Wahlkampfstimmung. Politiker sind in diesen Tagen bis in die Haarspitzen unter Spannung. Der Weihnachtswahlkampf wird kurz und heftig.